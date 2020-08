Basilea, Widmer: "Dura dopo il gol preso, non abbiamo mostrato le nostre qualità"

Si ferma ai quarti di finale la corsa in Europa League del Basilea. Il terzino destro degli svizzeri Silvan Widmer, analizza la sconfitta per 4-1 subita dallo Shakhtar Donetsk che è costata l'eliminazione dalla competizione: "Hanno trovato il gol all'inizio della partita - dice l'ex Udinese - e poi è stata molto dura per noi perché lo Shakhtar ha giocatori fantastici, soprattutto quando hanno spazio. Abbiamo dovuto scoprirci un po 'per provare ad attaccare e più passava il tempo e più eravamo stanchi e provati dal non riuscire a segnare. Quando una squadra come il Basilea gioca contro squadre più grandi, tutti devono dare il meglio, altrimenti non vinceremo. Oggi, purtroppo, non abbiamo potuto mostrare le nostre migliori qualità".