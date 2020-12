Bayer Leverkusen-Bayern Monaco 1-2, le pagelle: Lewandowski fenomeno, Tah da incubo

vedi letture

BAYER LEVERKUSEN-BAYERN MONACO 1-2

Marcatori: 14 Schick (L), 43’ e 93’ Lewandowski (B)

BAYER LEVERKUSEN

Hradecky 6 – Riscatta l’uscita un po’ così sul pareggio facendo sentire la sua presenza. Prova a emulare Neuer con i piedi.

Dragovic 6 – Si sacrifica da terzino e in quella posizione non dispiace. Provvidenziale in chiusura.

Tah 4 – Disastroso sui due gol. Prima travolge Hradecky, poi regala al Bayern la palla della vittoria.

Tapsoba 6 – Marcare Lewandowski di questi tempi è un lavoro usurante ma lui non si scoraggia.

Sinkgraven 6 – Soffre Muller nel primo tempo, meglio nella ripresa quando prova anche a spingere.

Wirtz 5,5 – Troppo frenetico nella nella gestione del pallone. Non sfrutta al meglio le ripartenze.

Baumgartlinger 6 – Equilibratore davanti alla difesa, detta i tempi e riconquista palloni in serie.

Amiri 7 – Scodella una gran palla per Schick e per lunghi tratti del match è dominante in mezzo.

Bailey 6 – Prova a sfiancare la difesa avversaria con ripetuti scatti in profondità. (74’ Demirbay sv)

Schick 6,5 – Si concede delle lunghe pause, però segna anche un gol meraviglioso. (82’ Alario sv)

Diaby 6,5 – Non ha paura di saltare l’uomo e andare al tiro. Nel finale mette dentro una gran palla.

BAYERN MONACO

Neuer 6,5 – Baluardo insuperabile tra i pali, miglior regista della squadra in fase di costruzione.

Sule 6 – Copertura senza fronzoli. Rischia il rigore con una scivolata stilisticamente non perfetta.

Boateng 6,5 – Deciso, ma sempre pulito nei contrasti. Sbroglia un paio di situazioni pericolose.

Alaba 5,5 – Meglio quando si sgancia in avanti. Dietro si concede qualche amnesia di troppo.

Hernandez 6 – Bailey sembra avere il motorino nelle gambe, lui non è da meno. Tiene botta.

Tolisso 5,5 – Schermo davanti alla difesa, non protegge a dovere. (69’ Kimmich 6,5 – Rientra ed è subito decisivo, perfetto l’assist per Lewandowski).

Coman 5,5 - Gioca poco più di mezz’ora restando in ombra, prima di alzare bandiera bianca per infortunio. (32’ Sanè 5 – Entra male ricevendo una sonora bocciatura da Flick che lo toglie dal campo a venti minuti dal termine. (69’ Musiala 6,5 – Brillante e subito dentro la partita, il palo gli nega il gol).

Muller 6,5 – Parte come trequartista ma in realtà è in ogni zona del campo. Propizia il pareggio.

Gnabry 6 – Si abbassa molto per fare da collante tra i reparti e legare il gioco con buone intuizioni.

Davies 6 – Spinge meno del solito. Con Hernandez che gli protegge le spalle potrebbe osare di più.

Lewandowski 7,5 – Cecchino infallibile. Festeggia con una doppietta il titolo di miglior giocatore del 2020.