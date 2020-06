Bayer Leverkusen, Bosz: "63 punti ma non bastano per la Champions, che delusione"

Nonostante la vittoria conquistata contro il Mainz, il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz si è detto rammaricato per la mancata conquista del quarto posto che vale la Champions della prossima stagione: "È un po' strano che dobbiamo essere deluso con 63 punti perché non è abbastanza per la Champions League. Sono cinque punti in più dello scorso anno, ma congratulazioni al M'Gladbach (arrivato quarto, ndr)! Oggi c'era molta afa e l'erba era molto secca. Era difficile per i giocatori. Peccato non aver segnato di più".