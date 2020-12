Bayer Leverkusen, Bosz dopo il ko col Bayern: "Risultato deludente, meritavamo di più"

Prima sconfitta in Bundesliga per il Bayer Leverkusen, battuto in extremis dal Bayern Monaco trascinato da un super Lewandowski. Il tecnico delle aspirine Peter Bosz non nasconde il proprio rammarico per l'esito finale del match: "Ovviamente è una grande delusione, meritavamo di più. Il Bayern è una grande squadra e vinto con esperienza. Dobbiamo imparare da queste partite, essere più attenti in difesa perchè non si possono subire due gol così. Il risultato è deludente e immeritato però abbiamo giocato alla pari con la miglior squadra d'Europa. Questo deve darci fiducia".