Bayer Leverkusen, Bosz verso il rush finale: "Il destino è nelle nostro mani"

In vista del match di domani contro il Colonia, il tecnico del Bayer Leverkusen Peter Bosz ha commentato in conferenza stampa: "Sta a noi giocare, abbiamo il destino nelle nostre mani. Abbiamo tre gare da giocare e se le vinciamo saremo in Champions League. La serie inizia con il Colonia e sappiamo che non sarà una partita facile. Dobbiamo fare del nostro meglio".