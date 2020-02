vedi letture

Bayer Leverkusen, Bosz: "Vittoria giusta: siamo stati convincenti e coraggiosi"

Peter Bosz, allenatore del Bayer Leverkusen, ha parlato dopo la vittoria contro il Porto e il passaggio del turno agli ottavi di finale di Europa League: "Abbiamo giocato in modo molto convincente contro una buona squadra ma la nostra è stata una vittoria giusta. Abbiamo giocato bene fin dall'inizio. L'unica cosa che mi preoccupa è che ogni tanto giochiamo in modo un po' distratto. Per giocare contro una squadra che sa mettere pressione sugli avversari come il Porto, devi essere coraggioso e noi lo siamo stati".