Bayer Leverkusen, Bosz: "Vogliamo andare lontano ma nel nostro girone non ci sono favoriti"

Peter Bosz, tecnico del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa in vista della prima sfida di Europa League che i tedeschi giocheranno domani contro il Nizza di Vieira: "L'Europa League è un bel torneo, l'abbiamo visto bene nella scorsa edizione. Ora non vediamo l'ora che arrivino le partite e ovviamente l'obiettivo è arrivare più lontano possibile. Penso che nel nostro girone non ci sia un vero favorito. Il Nizza è una buona squadra ma anche lo Slavia, secondo me siamo sullo stesso livello. Difficile invece valutare a fondo l'Hapoel Beer Sheva".