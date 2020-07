Bayer Leverkusen, Havertz ha comunicato la volontà di esser ceduto: Chelsea sempre in pole

Sarà una delle trattative di mercato più interessanti dell’estate, quella legata a Kai Havertz. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, l’attaccante avrebbe detto al Bayer Leverkusen che vorrebbe essere ceduto. Il giocatore viene valutato circa 90 milioni con il Chelsea in pole per la prossima stagione. Su di lui ci sarebbero anche Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco che però non sarebbero in grado di pagare l’intera cifra.