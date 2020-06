Bayer Leverkusen, il 2003 Wirtz diventa il più giovane marcatore della storia della Bundesliga

Inutile per il risultato, importantissimo per la sua carriera e storico per la Bundesliga. Con la rete realizzata oggi nel finale di partita contro il Bayern Monaco. Florian Wirtz diventa il più giovane marcatore della storia del campionato tedesco. A 17 anni e 34 giorni, il classe 2003 del Bayer Leverkusen è già alla quinta presenza in Bundesliga.