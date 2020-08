Bayer Leverkusen, il CEO Carro: "Havertz ha chiesto di essere ceduto"

In un'intervista rilasciata al Kölner Stadt-Anzeiger, il CEO del Bayer Leverkusen Fernando Carro ha confermato che l'attaccante 21enne Kai Havertz ha chiesto la cessione per ambire ad un club più grande. Diverse sono le squadre interessate al giocatore con il Chelsea in pole: "È sempre stato chiaro che avremo avuto diversi colloqui una volta conclusa la stagione di Europa League", ha detto Carro. “Kai ha espresso il suo desiderio di passare al livello successivo. Al momento, non posso dire se potrà farlo nel prossimo futuro o no".