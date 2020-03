Bayer Leverkusen, infortunio al ginocchio per Bender: salta il Rangers in Europa League

Il Bayer Leverkusen si è assicurata i tre punti contro l'Eintracht Francoforte, ma potrebbe aver perso per un bel po' di tempo Sven Bender. Alla mezzora il difensore, dopo un intervento su Kostic, si è accasciato al suolo per un problema al ginocchio sinistro che l'ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco. E il Leverkusen su Twitter ha fatto sapere che "Non sembra niente di buono", pertanto la sua presenza giovedì prossimo con il Rangers, in Europa League, sembra impossibile.



32. Autsch! Sven #Bender hat sich bei einem Zweikampf am Knie verletzt – das sieht nicht gut aus...! 😕 ⚽️ #B04SGE 2️⃣:0️⃣ | #Werkself — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) March 7, 2020