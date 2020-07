Bayer Leverkusen, la rivelazione di Wendell: "Havertz sogna di giocare in Premier League"

Quale futuro per Kai Havertz? Secondo Wendell, difensore del Bayer Leverkusen e quindi compagno di squadra del talento tedesco, il suo sogno è giocare in Premier League: "Se andrà in Inghilterra imparerà molto e penso che il sogno di Kai sia quello di giocare in Premier. Ha questo desiderio e sono sicuro che, dovesse compiersi, riuscirà ad avere successo anche lì. Havertz è un calciatore completo, può giocare sia da '9' che da '10'. E' ambidestro, sempre concentrato e tanto intelligente da capire in anticipo cosa vuole l'allenatore", le sue parole riportate dal Guardian.