Ufficiale Bayer Leverkusen, nuovo contratto triennale per Lomb. "Appartengo a questo club"

Rinnovo di contratto in casa del Bayer Leverkusen, club primo in classifica in Bundesliga. Con una nota le Asprine hanno annunciato il prolungamento per altri tre anni dell'accordo con Niklas Lomb, portiere classe 1993. "Appartengo a questo club ed è esattamente dove voglio stare" ha commentato il calciatore nato da Colonia e arrivato nella sua attuale società nel giugno 2019