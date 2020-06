Bayer Leverkusen, obiettivo Tomas Tavares. Ma senza Champions sarà dura

Le ambizioni di mercato del Bayer Leverkusen dipenderanno molto dalla qualificazione alla prossima Champions League, minacciata dall'attuale quinto posto in classifica. "Se non entriamo in Champions League, la finestra estiva di trasferimenti sarà più tranquilla per noi", ha spiegato l'amministratore delegato Rudi Völler. E così, le Aspirine potrebbero rinunciare al terzino destro Tomas Tavares: il giocatore del Benfica è un obiettivo del club tedesco, ma ha un valore di circa 20-25 milioni. Lo riporta Kicker.