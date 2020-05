Bayer Leverkusen, Rolfes: "Sembra che il calcio viva in una dimensione parallela"

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Simon Rolfes ha parlato della situazione del calcio in Germania: "Sebbene molti club forniscano già sostanziali contributi sociali, al momento sembra che il calcio viva in una dimensione parallela. Dobbiamo quindi porci questa domanda: perchè esiste questa immagine? Dobbiamo lavorare intensamente su ciò in modo che la nostra credibilità cresca di nuovo". Secondo il dirigente la responsabilità è negli eccessivi costi delle commissioni ai consulenti di mercato: "I contratti sono conclusi in diversi anni. A differenza delle commissioni di trasferimento, è un denaro che esce dal sistema".