Bayer Leverkusen, senza cessione a tre cifre Havertz va verso il rinnovo fino al 2023

La pandemia di Coronavirus cambierà in modo netto anche il panorama calcistico internazionale. Sembra al quanto improbabile, ad esempio, che nel prossimo futuro club possano fare investimenti da cento milioni di euro per l’acquisto di un solo calciatore come quelli che società come il Bayern Monaco sembravano intenzionati a fare la prossima estate su Kai Havertz, astro nascente del calcio tedesco ora di proprietà del Bayer Leverkusen. Il tramonto dell’ipotesi di un incasso a tre cifre avrebbe infatti portato la dirigenza delle Aspirine a iniziare a trattare il rinnovo di contratto col giocatore fino al 2023. All’interno del nuovo accordo, riporta Kicker vi sarebbe anche una clausola di rescissione valida per l’estate 2021 sulla falsariga di quella fissata dal Lipsia con Timo Werner.