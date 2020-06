Bayer Leverkusen, Voller: "Ci chiediamo perché tenere le mascherine se la gente fuori non le ha"

Rudi Voeller, ad del Bayer Leverkusen, ha parlato ai microfoni de La Domenica Sportiva su Rai 2: "Sappiamo tutti che servono i tifosi allo stadio. Qui in Germania speriamo che a settembre si possa ricominciare a fare entrare qualcuno. Oggi l'epidemia non è agli stessi livelli di qualche settimana fa, ci chiediamo perché dobbiamo tenere le mascherine quando invece la gente è per strada senza problemi.

La Serie A ripartirà?

"Sì, ce la farà: non c'è motivo perché non succeda. Serve la disciplina per poter vivere nello sport, anche se è un po' difficile da accettare".