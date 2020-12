Bayer, positivo al Covid il laterale Wendell. Non ha avuto contatti coi compagni di squadra

vedi letture

Nuovo caso di Covid in Bundesliga: il Bayer Leverkusen ha comunicato la positività del laterale brasiliano Wendell. Il classe '93 è stato prontamente isolato presso il proprio domicilio e non si teme che possa aver contagiato altri compagni di squadra, visto che negli ultimi giorni non ha avuto contatti coi rossoneri per via delle vacanze natalizie.