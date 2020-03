Bayer, Voller: "Rinvio Europei ragionevole, così chiudiamo la stagione in maniera equa"

Il direttore sportivo del Bayer Leverkusen Rudi Voller ha commentato il rinvio dell'Europeo: "Il rinvio di un anno dell'Europeo è assolutamente appropriato e ragionevole. Ciò offre alle leghe nazionali il tempo di concludere le loro competizioni il più equamente possibile e alle stesse condizioni per tutti. Con questa ragionevole decisione della UEFA, i club e le federazioni nazionali e internazionali - tenendo sempre conto dell'importantissima situazione della politica sanitaria - hanno avuto il necessario spazio di manovra per le attuali competizioni. Il Bayer Leverkusen dovrà affrontare ancora di più le principali sfide poste dal coronavirus, fa di tutto per proteggere i propri giocatori e dipendenti e lavora anche in collaborazione con tutti gli altri club per portare a termine la stagione".