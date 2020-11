Bayern, ag. Boateng: "Jerome si sente a casa qui. Stiamo trattando il rinnovo"

vedi letture

Dopo mesi durante i quali le voci di un addio fra Jerome Boateng e il Bayern Monaco hanno tenuto banco negli ambienti del mercato, oggi il destino del difensore tedesco sembra riavvicinarsi alla Baviera. Damir Smoljan, agente del giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa il rinnovo di contratto con i campioni di Germania, attualmente in scadenza nel prossimo giugno: “Jerome si sente a casa in questo club e questo è fondamentale per lui. Per quanto riguarda il rinnovo stiamo trattando e non vediamo l’ora di parlare con la dirigenza”.