Bayern, ag. Coutinho: "Non avrebbe problemi a firmare col Tottenham, tutto ok con Levy"

Il futuro di Coutinho sarà lontano dal Bayern e probabilmente anche dal Barcellona. Una volta terminato il prestito, il brasiliano tornerà in Spagna ma solo per poco prima di una nuova cessione. E il suo agente Kia Joorabchian al Mirror ha chiarito i rapporti con il Tottenham dopo che era saltato il suo trasferimento agli Spurs: “Philippe Coutinho non ha alcun problema personale con Daniel Levy e il Tottenham e ciò che è stato detto è completamente falso. L’accordo non è stato formalizzato per motivi finanziari".