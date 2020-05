Bayern, Alaba: "Rinnovo? Non c'è una data limite. Vediamo le prossime settimane"

David Alaba fa il punto della situazione relativamente al suo rinnovo di contratto col Bayern: "Cerco di concentrarmi sulle cose essenziali, ora. Non abbiamo fissato una data limite. Vedremo come si evolveranno le cose nelle prossime settimane". L'austriaco è stato spostato in questa stagione al centro della difesa per lasciar spazio sulla corsia sinistra ad Alphonso Davies: "È un grande ragazzo che dà sempre tutto e ascolta i consigli. Vuole sempre imparare qualcosa di nuovo e punta sempre a crescere".