Bayern-Alaba, senza accordo per il rinnovo potrebbe esserci la cessione immediata

David Alaba e il Bayern Monaco non riescono ancora a trovare un'intesa sul rinnovo del contratto, che scadrà tra meno di dieci mesi. Il difensore austriaco, qualora non si arrivi a un accordo, avrebbe fatto sapere al club che preferirebbe essere ceduto in questa finestra di mercato per non andar via gratis a giugno. Lo riporta Sport Bild,