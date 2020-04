Bayern-Alaba, separazione possibile. La Liga nel futuro: l'austriaco piace a Zidane

David Alaba, in passato, è stato più volte accostato al Barcellona. Adesso, però, visto che i colloqui per il rinnovo del difensore austriaco con il Bayern Monaco sembrano essere a un punto morto, è il Real Madrid a fare sul serio. Come riporta la Bild, Alaba non escluderebbe di cambiare aria a 27 anni, e il campionato spagnolo sarebbe la destinazione a lui più gradita. Lo stesso gradimento che avrebbe manifestato nei suoi confronti Zinedine Zidane, anche se le richieste contrattuali del giocatore potrebbero essere difficili da soddisfare anche per Florentino Perez.