Bayern, Alaba verso l'addio. L'austriaco deluso dal mancato uso da centrocampista

vedi letture

Il divorzio fra David Alaba e il Bayern Monaco potrebbe davvero concretizzarsi la prossima estate. Barcellona e Real Madrid hanno già messo nel mirino l’austriaco e la sua permanenza in Baviera sembra tutt’altro che scontata.

Alla base di questa volontà di lasciare il Bayern da parte di Alaba, però, ci sarebbe altro rispetto alla mera volontà di tentare un’avventura in un altro paese. Secondo quanto riportato da SportBild il giocatore in occasione del suo ultimo rinnovo col Bayern nel 2016 avrebbe pattuito con la dirigenza un futuro da centrocampista nel quadro tecnico della prima squadra. Una prospettiva, questa, che non è stata mantenuta a favore, invece, del cambio di ruolo di un altro terzino come Joshua Kimmich. Tale decisione avrebbe deluso molto Alaba, tanto da convincerlo che sarebbe arrivato il momento giusto per dire addio al colosso di Germania.