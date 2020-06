Bayern campione, anche il Borussia Dortmund si congratula via Twitter

"Congratulazioni al Bayern per il Meisterschale 2019-2020!". Poche parole per celebrare gli eterni rivali incorporando i festeggiamenti dei campioni bavaresi. E' questo il messaggio social che il Borussia Dortmund ha affidato a Twitter per congratularsi con la squadra di Flick. I gialloneri scenderanno in campo domani già certi di aver perso il titolo.