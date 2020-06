Bayern campione, Flick: "Il Dortmund ci ha spinto a dare il massimo, fino al successo"

Hansi Flick ha commentato a Brema in conferenza stampa le sensazioni dopo l'ottavo titolo consecutivo di campione di Germania conquistato dal Bayern: "Ovviamente sono felice che abbiamo vinto il campionato. Ma è il primo passo, il nostro primo obiettivo. Vincere il nostro ottavo titolo. E non va dimenticato che a novembre o dicembre avevamo sette punti in meno. Comunque quel periodo, dopo la gara col Gladbach, eravamo sette punti sotto e ora siamo sette sopra... anzi 10. Poi non va dimenticato che il Dortmund ha avuto un'ottima seconda parte di stagione, perciò è importante che non abbiamo mostrato alcuna debolezza e questo ha reso la squadra più forte. Abbiamo una squadra con una forte mentalità e che gioca con passione, volendo sempre vincere".