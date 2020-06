Bayern campione, il Meisterschale al posto dello stemma: è festa sui social

#Mei8ster. Se andate a cercare su Twitter il profilo del Bayern Monaco, non troverete più il nome del club in tedesco come di consueto ma questo hashtag, postato immediatamente dopo la vittoria per 1-0 contro il Werder Brema per esultare dopo l'ottavo Meisterschale consecutivo vinto da bavaresi. Anche l'immagine del profilo non è più lo stemma del club, ma bensì lo "scudo" che rappresenta il titolo tedesco. Il 30° della storia della società.