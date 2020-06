Bayern campione, il presidente Hainer: "Vittoria speciale anche a causa del Covid"

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, ha parlato al sito ufficiale dopo la vittoria del 30° titolo del club non che ottavo di fila: "Questa ottava vittoria consecutiva è molto speciale: le circostanze dovute al Coronavirus ci hanno messo davanti a sfida imprevedibili. Siamo orgogliosi e felici che il Bayern abbia dimostrato la propria forza anche in questi tempi insoliti. Stiamo scrivendo un altro capitolo della nostra storia. Mi congratulo vivamente con la squadra, il tecnico Flick e tutto il suo staff. Per me è il primo campionato tedesco come presidente ed è una sensazione molto bella. E adesso si parte per Berlino!".