Bayern campione. Ribery si complimenta con Alaba e Muller per il 9° titolo: “Benvenuti nel club”

David Alaba e Thomas Muller nella serata di ieri hanno conquistato il loro nono titolo con la maglia del Bayern Monaco raggiungendo nel club anche il fiorentino Frank Ribery che su Twitter ha voluto complimentarsi coi due ex compagni di squadra: “Benvenuti nel club dei nove volte campioni. - scrive il francese – Ma ora sono abbastanza, nessuno ha bisogno di 10 titoli della Bundesliga”.

Welcome to the club. 9️⃣ Record champions! 🙌🏼

But now it's enough guys. Nobody needs 1️⃣0️⃣ Bundesliga titles. 🤪 @esmuellert_ @David_Alaba pic.twitter.com/oHxHTAcK70

— Franck Ribéry (@FranckRibery) June 17, 2020