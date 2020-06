Bayern campione, Rummenigge: "Vittoria meritata in una stagione che spero resti unica"

Karl-Heinz Rummenigge, CEO del Bayern Monaco e storica bandiera del club, ha affidato al sito ufficiale il primo commento dopo la vittoria del campionato per la ottava volta consecutiva: "Vorrei congratularmi con la squadra, il nostro allenatore Flick e il suo staff per aver vinto il campionato. E' stata senza dubbio una stagione vissuta in condizioni speciali che nessuno avrebbe voluto vivere e che mi auguro possa rimanere unica. Nonostante queste difficili circostanze, Flick, lo staff e la squadra hanno giocato una brillante ripresa, che riguarda non solo i risultati ma anche il gioco. Vogliamo dare vittorie ai tifosi ma anche ispirarli col nostro gioco offensivo e questa volta ci siamo riusciti. Il Bayern ha vinto meritatamente il titolo per l'ottava volta consecutiva".