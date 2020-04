Bayern, caso portieri. Rummenigge: "Non tolleriamo commenti denigratori degli agenti"

Comunicato ufficiale del CEO del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, circa la questione portieri. I bavaresi hanno acquistato per la prossima stagione e con largo anticipo Alexander Nübel dallo Schalke 04. Una situazione che ha creato non poco disagio nell'ambiente, in particolar modo nei confronti di Manuel Neuer. Ma non solo: nella rosa dei bavaresi scalpita Christian Früchtl, da molti considerato come l'erede proprio di Neuer. L'agente del giovane portiere ha dichiarato nei giorni scorsi che Nübel ha commesso un errore ad accettare il Bayern, dove andrà a fare panchina. E per questo il suo assistito sarà mandato in prestito. Da qui il comunicato a firma Rummenigge: "Nelle ultime settimane vi sono state molte notizie su Alexander Nübel. A nome del Bayern vorrei chiarire che tutti coloro che hanno potere decisionale al Bayern, compreso il tecnico Hansi Flick, sono molto contenti che Alexander Nübel sarò òun giocatore del Bayern la prossima stagione. È uno dei migliori portieri d'Europa e un importante giocatore per il futuro della nostra squadra. Siamo fiduciosi che Manuel Neuer, con la sua qualità ed esperienza, darà un importante contributo alla crescita di Alexander Nübel. Ina ggiunta, vorremmo ricordare che il Bayern non tollera commenti denigratori da parte di agenti circa altri giocatori del Bayern".