Bayern, Coutinho operato alla caviglia. Intervento ok, tra due settimane potrà allenarsi

Philippe Coutinho si è sottoposto oggi a un intervento chirurgico alla caviglia destra. Secondo quanto riportato dal Bayern Monaco sui propri canali ufficiali, l'operazione è andata a buon fine. Il brasliiano sarà in grado di iniziare il suo programma di recupero tra circa 14 giorni.

ℹ️ @Phil_Coutinho underwent surgery on his right ankle on Friday. The operation was successful and Coutinho will be able to begin his recovery programme in around 14 days. #ComeBackStronger, Philippe! pic.twitter.com/VgPParUOYK

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 24, 2020