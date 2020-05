Bayern, Coutinho può aver già finito la sua esperienza. Sei settimane di stop per il brasiliano

Potrebbe essere già terminata l'esperienza di Philippe Coutinho al Bayern Monaco e in Germania in generale. Il brasiliano era stato operato il 24 aprile alla caviglia. Intervento andato a buon fine, come evidenziato dal club bavarese, che aveva indicato come il giocatore avrebbe dovuto iniziare il programma di recupero dopo due settimane. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo il giocatore avrà altre sei settimane di pausa. Questo significa addio anticipato alla Bundesliga, che riprenderà il 16 maggio con il 26° turno. Nelle migliori delle previsioni, Coutinho rientrerebbe in tempo per l'ultima giornata. 28 anni a giugno, Coutinho si era trasferito al Bayern in prestito dal Barcellona con un diritto di riscatto fissato inizialmente a 120 milioni, poi abbassati a 80. Cifra tuttavia ritenuta ancora troppo alta dal club bavarese che non lo riscatterà.