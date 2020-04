Bayern, Davies: "Contento di aver ripreso gli allenamenti ma la situazione è difficile"

Intervenuto ai microfoni del The Guardian, l'esterno del Bayern Monaco Alphonso Davies ha dichiarato: "La squadra ha iniziato ad allenarsi un paio di settimane fa, quindi sono contento per questo. Ma è una situazione difficile in questo momento, quindi immagino che dobbiamo solo fare la nostra parte e rimanere in casa".