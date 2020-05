Bayern, Davies: "Felice della mia velocità. Ora devo migliorare nel senso della posizione"

vedi letture

Alphonso Davies, esterno del Bayern, ha commentato il successo nel Klassiker che può dare definitivamente il titolo ai bavaresi, l'ottavo Meisterschale consecutivo: "Sono felice della velocità che ho ed è un fattore nel mio modo di giocare che uso molto bene. Più vado avanti e più cerco di apprendere di più sulla mia posizione, cercare di essere ben posizionato, in modo da non sembrare di essere fuori posizione per poi correre indietro il più velocemente possibile per recuperare".