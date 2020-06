Bayern, Davies si racconta: "I miei scappati dalla guerra civile. Non mi arrenderò mai"

Alphonso Davies si racconta. Il giovanissimo esterno del Bayern Monaco ha rilasciato una lunga intervista al magazine ufficiale del club bavarese nella quale ha ripercorso alcune delle tappe più importanti della sua vita iniziata con la fuga dalla Liberia dei suoi genitori: "La vita è troppo breve per trascorrerla arrabbiati o tristi. La mia famiglia ha attraversato momenti difficili quando ero piccolo e per questo sono infinitamente grato ai miei genitori per quello che hanno fatto. Il loro viaggio è iniziato durante la guerra civile in Liberia e terminato in Canada dove approdarono via Ghana. Mio padre doveva andare a lavorare alle 4 del mattino e rientrare intorno alle 14:00. Mia madre lavorava dalle 22:00 alle 08:00”.

Sulla sua avventura nel mondo del pallone, poi, Davies ha spiegato: “È sempre stato il mio sogno giocare a calcio in un club come il Bayern, contro i migliori del mondo. Non mi arrenderò mai un giorno. Mai”.