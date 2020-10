Bayern-Eintracht 5-0, le pagelle: Lewandowski totale, che rientro per Sané

vedi letture

Bayern Monaco - Eintracht Francoforte 5-0

Marcatori: 10' Lewandowski, 26' Lewandowski, 61' Lewandowski, 73' Sané, 90' Musiala.

BAYERN

Neuer 6 - L'unico vero brivido che sperimenta nell'arco dei 90 minuti è a causa di una incomprensione con Sarr su retropassaggio. Se la cava spazzando in scivolata il pallone ormai sulla linea.

Sarr 6,5 - Al debutto in Bundes, fa buona guardia sulla fascia destra e prende spesso l'iniziativa per innescare le ripartenze, come nel caso del 4-0 firmato da Sané.

Alaba 6 - La retroguardia del Bayern subisce pochissimo, ciò è merito anche della sicurezza con cui agiscono i due centrali.

Boateng 6 - Commette qualche imprecisione ma è tutto sommato ininfluente sulla prestazione.

Davies n.g. - Sfortunato, si ferma per un problema fisico proprio nella prima azione della partita. Dal 4' p.t.: Hernandez 6,5 - Entra subito bene, cerca l'affondo con costanza sulla corsia di sinistra e agisce bene a supporto dei compagni. Meno preciso sotto porta, spreca due ottime occasioni.

Kimmich 6,5 - Gestisce con intelligenza il gioco del Bayern a centrocampo, smista palloni e si rende sempre pericoloso nei calci piazzati.

Goretzka 6 - Si lascia ipnotizzare da Trapp nel finale, sprecando il contropiede del possibile 5-0. Per il resto non emerge particolarmente.

Costa 6,5 - Cerca con costanza gli spazi giusti per far male all'Eintracht, e nell'azione del 3-0 confeziona un assist perfetto per Lewandowski. Dal 24' s.t.: Sané 7 - Rientro in grande stile per l'ex City che in 23 minuti fa ammattire la difesa dell'Eintracht. Il gol è un gioiello di tempismo e precisione.

Muller 7 - La sua presenza alle spalle degli attaccanti è sempre preziosa, sa leggere al meglio le situazioni di gioco e sfoggia come sempre grande personalità. Dal 24' s.t.: Martinez 6 - Partecipa agli assalti finali che valgono il pokerissimo.

Coman 7 - Imprendibile, sfrutta non solo la velocità ma anche la tecnica sopraffina, scambia nello stretto con i compagni e innesca ripartenze. L'arma in più di questo Bayern. Dal 30' s.t.: Musiala 6,5 - Rapace nell'avventarsi sull'ultimo pallone giocabile prima del triplice fischio. Segna meritatamente.

Lewandowski 8 - Meriterebbe un 10, come i gol messi a segno in appena 5 giornate di campionato. E' una garanzia negli ultimi 30 metri, sbaglia pochissimo sotto porta e quando non è il terminale dell'azione agisce da assist-man. Totale. Dal 22' s.t.: Choupo-Moting 6 - Non si distingue particolarmente, ma contribuisce a mantenere alto il pressing anche nel finale.

EINTRACHT FRANCOFORTE

Trapp 6,5 - Compie alcune parate importanti, il passivo è fin troppo pesante rispetto alla sua prestazione.

Tuta 5,5 - E' titolare al posto del capitano Abraham, fa quel che può contro i giganti del Bayern ma la sensazione è che la difesa a tre sia un baluardo troppo esiguo.

Hasebe 5,5 - Cerca di limitare il più possibile gli affondi degli avversari, anche ricorrendo ad interventi audaci, ma Lewandowski lo sovrasta in più di un'occasione.

Hinteregger 5 - Una gran diagonale difensiva a chiudere su Muller in avvio di ripresa è tra le poche azioni degne di nota. Al pari dei compagni soffre molto la pressione del Bayern.

Toure 5,5 - Firma quasi tutte le poche occasioni costruite dall'Eintracht, ma le sue conclusioni sono imprecise. Velleitario. Dal 27' s.t.: Barkok 5 - Non incide più di tanto sulla gara.

Rode 5 - Fatica ad orientarsi tra le maglie rosse, si propone con timidezza in avanti ed in termini difensivi fornisce poca copertura.

Ilsanker 5,5 - Commette qualche imprecisione di troppo, ci mette l'impegno ma non basta contro giocatori esperti come Lewandowski e Douglas Costa. Dal 31' s.t.: Sow n.g. - Al pari del compagno, subisce le sfuriate avversarie.

Zuber 5 - Dovrebbe accompagnare la manovra dell'Eintracht sulla sinistra, ma di fatto emerge raramente e arriva poche volte al cross. Dal 1' s.t.: Chandler 5 - Non riesce a cambiare passo rispetto a Zuber.

Kamada 6 - Ripiega spesso all'indietro per dare supporto alla fase difensiva, mentre in termini di costruzione è meno incisivo, ma pur sempre presente. Dal 1' s.t.: Younes 6 - Entra con buon piglio ma è difficile trovare gli spazi per mettere in difficoltà la difesa del Bayern. Lui però non demorde.

Dost 5 - Poco servito, dà l'impressione di giocare piuttosto slegato dai compagni. Non è la sua giornata.

Silva 5,5 - L'ex Milan cerca di impensierire la difesa del Bayern sfruttando la velocità e le ripartenze, i risultati però non sono del tutto soddisfacenti. Dal 26' s.t.: Da Costa 5 - Il suo ingresso non lascia il segno.