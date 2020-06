Bayern, Flick annuncia: "Thiago Alcantara dovrà operarsi all'inguine: campionato finito"

Stagione finita, almeno in campionato, per Thiago Alcantara. Ad annunciarlo, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida col Borussia Monchengladbach, è stato mister Hans-Dieter Flick: "Thiago dovrà fermarsi per tre settimane. Abbiamo preso la decisione di farlo operare adesso e sarà così disponibile solo per la finale di Coppa del 4 luglio", le sue parole sul centrocampista del Bayern Monaco.

Thiago Alcantara dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico all'inguine e si perderà dunque le restanti giornate di Bundesliga.