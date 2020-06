Bayern, Flick "benedice" Werner al Chelsea: "Rispetto la sua scelta. E' un grande colpo"

Per molto tempo il nome di Timo Werner, attaccante del Lipsia oramai prossimo a vestire la maglia del Chelsea, è stato un obiettivo di mercato del Bayern Monaco. Sul probabile trasferimento in Premier del giocatore si espresso anche Hans-Dieter Flick, attuale tecnico dei bavaresi: “E’ una scelta presa da Werner. Per questo dobbiamo rispettarla. Per noi è tutto ok. Timo è un ottimo giocatore. Il Chelsea ha preso un ottimo elemento”.