Bayern, Flick: "Coman e Coutinho hanno dimostrato di poter alzare il livello della squadra"

vedi letture

"Sono una squadra di alto livello e giocano a un ritmo elevato. Hanno giocatori d'esperienza". Il tecnico del Bayern Monaco Hans Flick è intervenuto alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain. Ecco le sue parole: "Hanno giocatori di grande esperienza anche in difesa, come Thiago Silva. Giocano anche con Marquinhos in mezzo al campo, è un giocatore incredibile".

Flick ha parlato anche di alcuni giocatori determinanti al momento del loro ingresso in campo: "Coman e Coutinho hanno dimostrato di poter alzare il livello della squadra. Sarà la nostra terza partita consecutiva e con pochi giorni di riposo, dobbiamo capire come arriveranno i nostri calciatori. Tuchel? Sarà fantastico affrontarlo in finale, è un gran esperto di calcio".