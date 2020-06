Bayern, Flick: "Come allenare tutte queste stelle? Dando possibilità a tutti"

Prima del calcio d'inizio della partita contro il Borussia Monchengladbach, il tecnico del Bayern Monaco Hansi Flick ha parlato così a Sky Sport: "Abbiamo ritrovato la nostra filosofia di gioco, giocando in maniera offensiva e come voglio io. La squadra ha dimostrato di saper segnare molto e riuscire a gestire bene la pressione che ci mettono addosso le difese. Come allenare tutte queste stelle? È una grandissima opportunità. L'importante è trovare il giusto mix e coinvolgere l'intero gruppo per far divertire tutti. Senza dimenticare che siamo il Bayern e cerchiamo sempre la vittoria":