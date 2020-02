vedi letture

Bayern, Flick dopo il 3-0 al Chelsea: "La squadra ha eseguito tutto alla perfezione"

Hans-Dieter Flick non nasconde la sua soddisfazione per il netto successo del Bayern contro il Chelsea: "È stata davvero una grande partita con un ottimo risultato per noi. La squadra ha seguito alla perfezione quello che avevamo pensato. La prestazione è stata ottima così come la concentrazione nell'arco di tutti i 90 minuti. Siamo davvero contenti del 3-0. All'intervallo ho detto alla squadra che il primo tempo mi era piaciuto, ma che dovevamo fare di più. Dovevamo necessariamente segnare. Nel primo tempo avevamo sbagliato troppe occasioni. Nella ripresa invece siamo stati più cinici. Complessivamente la squadra si è comportata bene per tutti i 90 minuti".