Bayern, Flick è incontentabile: "Commettiamo troppi errori gratuiti, bisogna migliorare"

Malgrado una marcia praticamente inarrestabile, Hansi Flick non è contento delle ultime prestazioni del suo Bayern, a cui rimprovera un po' di sufficienza: "Quando abbiamo la palla commettiamo troppi errori. Dobbiamo giocare più pazientemente e mettere più pressione. La difesa, come l'attacco, è uno sforzo collettivo, di squadra, tutti devono partecipare. Dobbiamo diminuire anche quelli che nel tennis si chiamano 'errori gratuiti'. Chiaramente l'attenzione non può essere sempre al 100%, con così tante partite. Bisogna assicurarsi di poter gestire le poche cose che non facciamo bene e analizzarle per trovare soluzioni"..