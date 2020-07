Bayern, Flick e le voci su Thiago al Liverpool: "Speculazioni, spero che rimanga"

vedi letture

Hansi Flick è pronto per conquistare il suo secondo trofeo alla guida del Bayern Monaco. Domani, i dominatori del campionato tedesco affronteranno il Bayer Leverkusen, e in campo ci sarà anche Thiago Alcantara, obiettivo di mercato del Liverpool. Il tecnico bavarese ha commentato le voci: "Tutto quello che posso dire su queste speculazioni è che spero che Thiago non se ne vada. Ha subito un intervento molto tempo fa, ora è al 100% e domani può sicuramente giocare"

L'avversario: "Sappiamo che è una squadra veloce e pericolosa. Conosciamo i loro punti di forza e siamo preparati per affrontarli come abbiamo già fatto in campionato, quindi sono fiducioso: domani le cose andranno secondo i piani".