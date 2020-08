Bayern, Flick esalta Neuer: "La differenza tra noi e il PSG? Il miglior portiere del mondo"

Nel corso della conferenza stampa post finale di Champions, il tecnico del Bayern Flick, fresco campione d'Europa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla gara ma anche su cosa è accaduto in seguito: "E' stata una partita giocata a mille da entrambe le squadre. Noi abbiamo il miglior portiere del mondo nella persona di Manuel Neuer. E' stato lui a tenerci dentro la partita in diverse circostanze. Penso che il PSG sia una grande squadra. Neymar è un giocatore fantastico da guardare. Gli piace puntare l'avversario e normalmente è difficile affrontare uno come lui. Parlare con lui al termine della partita è stato un segno di rispetto per gli avversari dopo che avevano perso e penso che sia molto importante, per quello sono andato a parlare con lui. Quanto ai miei colleghi allenatori, li conosco tutti e penso che sia assolutamente normale andare a parlare con loro dopo un match del genere perché penso che sia stata una partita fantastica da guardare per tutti gli appassionati".