Bayern, Flick: "Fantastico esordire contro l'Atletico. Kimmich? Non vogliamo rischiare"

Inizierà fra le mura amiche dell'Allianz Stadium la nuova avventura in Champions League del Bayern Monaco campione in carica. Ad attendere i bavaresi nel primo match del Gruppo A c'è l'Atletico Madrid. In conferenza stampa ne ha parlato il tecnico Hans-Dieter Flick: "Al netto di Nianzou e Sané la squadra è pienamente a disposizione. Tutti gli altri si sono allenati e domani ci saranno. Il nostro obiettivo per la gara contro l'Atletico è lo stesso di sempre: vincere concentrandoci partita per partita".

L'allenatore tedesco ha poi analizzato la situazione di Joshua Kimmich, centrocampista non convocato nell'ultimo match contro l'Arminia Bielefeld in Bundesliga: "Conosciamo la sua importanza nel nostro gioco, ma sappiamo anche quanto si può incorrere in dell ricadute. Per questo dovremo attendere domani per capire se potrà giocare".

Flick passa, infine, ad parlare dell'Atletico Madrid: "È fantastico giocare il primo match della nuova edizione della Champions League contro una squadra come quella di Simeone. Hanno una delle migliori difese d'Europa oltre ad una grande capacità di giocare d'anticipo in ogni zona del campo. Dovremo essere stretti e compatti per riuscire a metterli sotto pressione".