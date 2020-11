Bayern, Flick ha deciso: Alaba resta fino a fine stagione. No alla cessione a gennaio

Quale sarà il futuro di David Alaba? Il difensore austriaco ha il contratto in scadenza a giugno, ma la trattativa per il rinnovo con il Bayern Monaco sono a un punto morto da diversi mesi. Dei tre scenari prospettati (rinnovo, addio a giugno, addio a gennaio), secondo la Bild, Hansi Flick vorrebbe escludere la partenza di un elemento importantissimo per la sua squadra già in inverno (il Liverpool è molto interessato visto il grave infortunio di Gomez, che si è aggiunto a quello di van Dijk), anche se questo vorrebbe dire perderlo gratis in estate. Un attestato di stima e forse una mossa per avere più tempo per convincere gli agenti del giocatore.