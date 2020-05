Bayern, Flick: "I gol di Lewandowski al Dusseldorf? Lo avevo sfidato"

Hansi Flick, tecnico del Bayern, ha commentato il successo contro il Dusseldorf, la doppietta di Robert Lewandowski e parlato degli obiettivi dei bavaresi: "Ho detto a Lewandowski come fossi sorpreso di aver sentito in conferenza che non avesse ancora segnato al Dusseldorf. Questa situazione doveva cambiare il prima possibile e così ha segnato due reti. Se segnassimo 100 gol in questa stagione in Bundesliga sarebbe fantastico, ma per me sono più importanti altri obiettivi. Prima di tutto avere una stagione vincente, poi se potessimo segnare due gol a partita sarebbe anche meglio. La priorità è comunque la Bundesliga, sarebbe bello se potessimo concluderla giocando nel modo in cui stiamo facendo ora".