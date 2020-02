vedi letture

Bayern, Flick: "Lampard sta facendo un ottimo lavoro. Noi sappiamo cosa fare"

Hans-Dieter Flick, tecnico del Bayern, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il Chelsea: "Il Chelsea è una squadra meravigliosa, con un mix di giocatori giovani ed esperti. Lampard sta facendo un ottimo lavoro, dovrebbe riuscirsi a qualificare in Champions. Giocano liberi mentalmente, hanno un grande attacco. Hanno velocità e commettono qualche errore in difesa, ma possono davvero mettere pressione. Ho visto la partita contro il Tottenham, possono dare fastidio sul piano del ritmo. Dobbiamo giocare con coraggio. Sappiamo cosa fare, siamo fiduciosi di poter fare una buona prestazione. Qui al Bayern dobbiamo sempre puntare a vincere e per gli allenatori è il requisito fondamentale. Abbiamo qualità ma possiamo migliorare; non sappiamo dove ci porterà il nostro percorso. Goretzka? Si è allenato bene oggi e dovrebbe essere in grado di giocare. Coutinho? Ama il calcio, lo guardo in allenamento e sono positivo. A volte lo mettiamo troppo sotto pressione; noi lo sosterremo, qualsiasi decisione verrà presa".